В Минске директор госорганизации перечислил в бюджет незаконно заработанные Br39 тыс.

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По иску прокурора Фрунзенского района Минска с должностного лица госпредприятия взыскано свыше Br39 тыс., полученных с нарушением антикоррупционных норм, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура Фрунзенского района установила, что мужчина с 2013 года занимал должность заместителя директора, а с марта 2021 года - директора государственной организации и был должностным лицом. Он дал письменное обязательство соблюдать ограничения, определенные в ст.17-20 закона "О борьбе с коррупцией". Среди прочего в них речь шла о запрете выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением своих обязанностей по месту основной службы.

Однако, нарушив такое ограничение, руководитель с 21 мая 2014 года по 31 мая 2021 года за выполнение работы в иной организации получил доход на сумму свыше Br39 тыс.

Поскольку в добровольном порядке полученный доход в республиканский бюджет он не перечислил, прокурор Фрунзенского района Минска предъявил в суд в интересах государства исковое заявление о взыскании этой суммы. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение вступило в законную силу.-0-