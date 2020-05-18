В Минске доставщик еды перевозил наркотики

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники с кинологом и служебной собакой обнаружили в автомобиле студента крупную партию наркотиков, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудникам отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РУВД Минска поступила информация, что студент одного из вузов может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков. По оперативным данным, 20-летний уроженец Гомеля, работая курьером в столичной службе по доставке еды, развозил не только приготовленные блюда, но и успевал делать закладки.

Подозреваемый был задержан милиционерами по месту работы. В его автомобиле обнаружен 51 сверток с метадоном, который тот перевозил прямо на пассажирском сиденье. Общий вес изъятого составил более 9 г. В дальнейшем с помощью кинолога и служебной собаки по кличке Мерс в двери машины был обнаружен еще один сверток с веществом белого цвета - амфетамин в количестве около 1 г. Также изъяты электронные весы и приспособления для фасовки. При изучении содержимого мобильного телефона задержанного выявлены фотоснимки с указанием мест сделанных ранее закладок.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело.-0-