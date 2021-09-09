В Минске два авто опрокинулись после столкновения, пострадали водители

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Притыцкого в Минске два автомобиля попали в аварию, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 16.40 водитель "Киа" ехал по ул.Притыцкого со стороны ул.Лещинского в направлении ул.Кунцевщина. Он столкнулся с попутным автомобилем "Тойота" - машины опрокинулись.
Оба водителя с травмами доставлены в медицинское учреждение.
На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимум осторожности и напоминает всем участникам движения о неукоснительном соблюдении ПДД. Внимательность на дорогах - залог безопасности.-0-