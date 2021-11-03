В Минске два кондуктора предстанут перед судом за злоупотребление служебными полномочиями

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска направила в суд два уголовных дела - в отношении 71-летней и 53-летней кондукторов, которые штрафовали безбилетников, а протоколы составляли на других граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемым инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, а также государственным интересам. Согласно материалам дела кондукторы неоднократно в 2020 году выявляли в Минске безбилетных пассажиров. "При этом должные меры по их доставке в правоохранительные органы для установления личности и привлечения к административной ответственности не принимали. Без надлежащего оформления процессуальных документов они на месте взыскивали с нарушителей штраф в размере 0,5 базовой величины. Затем выносили постановление о наложении административного взыскания на ранее привлеченных ими граждан за неоплату проезда", - пояснили в прокуратуре.

По уголовным делам потерпевшими признаны семь человек.

После изучения материалов дел в прокуратуре Первомайского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.424 УК.

Уголовные дела находились в производстве Первомайского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Избранную в отношении обвиняемых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дел в суд оставил без изменения.-0-