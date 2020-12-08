В Минске два парня украли иномарку и разобрали ее на запчасти

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Московского РУВД Минска задержали двух парней, которые угнали иномарку и разобрали ее на запчасти, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Московское РУВД Минска с заявлением об оказании помощи обратился 28-летний житель столицы. Он рассказал, что неизвестным был похищен его автомобиль марки Mazda, который был припаркован на улице Гурского.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники милиции задержали 18-летнего студента и его 17-тилетнего товарища в гараже в момент, когда они разбирали авто. "При виде сотрудников милиции молодые люди стали придумывать различные версии, но после все же признались в совершенном преступлении. Со слов задержанных, они в ночное время суток обнаружили припаркованный автомобиль, проникли в него путем подбора ключей и уехали в один из гаражных кооператоров Минска, где и разукомплектовали машину", - рассказали в ведомстве.

В управлении ГКСЭ по Минску при проверке по базе АДИС установлена причастность молодых людей к совершенному преступлению. Известно, что они успели продать из автомобиля аккумулятор, а также планировали продать комплект колес, двигатель и аудиосистему.

В настоящий момент автомобиль находится в технически неисправном состоянии и возвращен владельцу. Сумма ущерба устанавливается. У правоохранителей имеются все основания полагать, что молодые люди могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-