В Минске два подростка получили по семь лет воспитательной колонии за психотропы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних жителей Минска по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Оба фигуранта - 2004 и 2003 года рождения - ранее не были судимы. Теперь они предстали перед судом за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.328 УК.

По информации пресс-службы суда, обвиняемые 25 ноября 2020 года получили информацию о местонахождении особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Затем они изъяли из тайника не менее 41,01 г мефедрона, то есть в крупном размере, который с целью сбыта перевозили по территории Минска и Минской области, хранили при себе до того момента, пока его не изъяли сотрудники органов внутренних дел.

Оба фигуранта признаны виновными. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии без штрафа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-