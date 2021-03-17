В Минске два приятеля похитили из авто имущество на более чем Br2 тыс.

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Партизанского РУВД Минска задержали двух мужчин, которые украли имущество из автомобиля Volkswagen, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастны ранее судимые приятели 33 и 46 лет. Со слов задержанных, они заранее спланировали преступный план: один из них осматривал территорию, а другой крал. Так, заметив, что на парковке никого нет, 46-летний минчанин подошел к машине, нанес рукой несколько ударов по стеклу, после чего похитил сумку с ноутбуком, деньгами и документами владельца авто", - рассказали в ГУВД.

Со слов одного из мужчин, похищенное они продали, а деньги потратили на личные нужды. Сумма ущерба составила более Br2 тыс.

Для профилактики хищений из машин милиционеры рекомендуют придерживаться таких правил: оставлять автомобиль на ночь или на длительное время на охраняемых стоянках; приезжая к торговому центру, парковаться в пределах видимости камеры видеонаблюдения; выходя из авто, убедиться, закрыты ли все замки; не оставлять в салоне ценные вещи (мобильные телефоны, навигаторы, деньги) и убрать из поля видимости какие-либо предметы (пакеты, свертки, вещи).

Материалы проверки переданы в Партизанский РОСК (Минска), где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-