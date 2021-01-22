В Минске две легковушки столкнулись на односторонней улице

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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки пострадал в ДТП в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасию Забавскую.
Водитель "Пежо" ехал по ул.Малинина со стороны ул.Крупской в направлении пр.Рокоссовского по дороге с односторонним движением навстречу транспортным средствам. Он столкнулся с автомобилем "Ауди", который выезжал с территории автостоянки по ул.Малинина, 4.
От удара "Пежо" выехал за пределы проезжей части. Водитель получил телесные повреждения. Он доставлен в учреждение здравоохранения.
На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ Заводского РУВД Минска, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.-0-