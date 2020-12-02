В Минске двое братьев угнали автомобиль, а потом похитили 13 курток

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Советского РУВД Минска установили личности минчан, которые совершили угон автомобиля, а также хищение курток. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Советское РУВД Минска с заявлением об оказании помощи в возврате имущества обратились двое жителей района. Потерпевшие рассказали о том, что у одного из них был похищен автомобиль ВАЗ 2101, а у другого - имущество из автомобиля. При проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личности похитителей. Ими оказались ранее судимые два брата 39 и 46 лет.

"Установлено, что мужчины проникли в автомобиль путем отжима угловой форточки и проехали на нем около 500 м, после чего бросили. На данном преступлении мужчины не остановились: аналогичным способом проникли в припаркованный микроавтобус, из которого похитили 13 курток. Правоохранители задержали двух братьев по месту жительства. В ходе обыска жилого помещения было обнаружено и изъято похищенное имущество", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что в момент совершения преступления мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Со слов одного из задержанных, они планировали продать куртки, а вырученные денежные средства разделить пополам.

В настоящее время материалы проверки по данному факту переданы в Советский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям мужчин.-0-