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23 марта 2021, 09:58

В Минске двое братьев угрожали мужчине ножом

Скриншот из видео СК
Скриншот из видео СК

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту совершения особо злостного хулиганства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел утром 23 февраля. 33-летний минчанин подходил к подъезду своего дома, расположенного по ул.Налибокской, и увидел, как неизвестный совершает противоправные действия. Потерпевший сделал ему замечание, после чего между ними произошел конфликт, к которому присоединился стоящий рядом брат правонарушителя.

Чтобы не продолжать ссору, минчанин решил зайти в подъезд. В это время один из обвиняемых достал нож и стал угрожать применением насилия, а второй нанес удар кулаком в лицо. Затем они скрылись с места происшествия.

Пострадавший незамедлительно обратился в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки сотрудники милиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые братья 31 года и 33 лет. Мужчины привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи, хулиганства, а один из них неоднократно за совершение грабежей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрошены свидетели, потерпевший и обвиняемые. К материалам дела приобщены записи камер видеонаблюдения.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следствие имеет основания полагать, что фактов противоправной деятельности мужчин может быть больше. В связи с этим граждан, пострадавших от действий обвиняемых, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (044) 500-31-11.-0-

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