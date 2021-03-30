В Минске двое мужчин избили и ограбили пенсионера - расследование завершено

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование многоэпизодного уголовного дела, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Вечером 14 декабря прошлого года двое мужчин 32 и 42 лет в состоянии алкогольного опьянения незаконно проникли к пожилому мужчине в квартиру в доме по улице Новаторской в Минске. Один из них представился сотрудником правоохранительных органов, фактически таковым не являясь. Обвиняемые из хулиганских побуждений избили 62-летнего пенсионера, после чего открыто похитили продукты питания из холодильника, фонарики, пневматическую винтовку и другое имущество. Мужчины скрылись с места происшествия, но были задержаны в кратчайшие сроки", - рассказали в СК.

Потерпевшему причинены множественные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, образовались кровоподтеки и гематомы. Противоправным способом фигуранты завладели имуществом на общую сумму более Br180.

Следователи осмотрели место происшествия, изъятое имущество, сведения о телефонных соединениях, допрошены обвиняемые, потерпевший и свидетели, приобщены заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ. Изучены личности обвиняемых. Один из фигурантов, 32-летний неработающий минчанин, 11 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабежи, мошенничество и умышленное уничтожение имущества. Следует отметить, что оба привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

На основании собранных по делу доказательств 32-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство), ст.382 (самовольное присвоение звания и власти должностного лица). Действия 42-летнего квалифицированы по ч.2 ст.206 (грабеж с проникновением в жилище) Уголовного кодекса. Оба мужчины заключены под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-