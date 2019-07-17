В Минске двое нетрезвых парней пытались угнать авто на заправке

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР внутренних войск МВД Беларуси задержаны двое минчан, которые пытались угнать автомобиль на заправке. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Заводское РУВД поступило заявление от жителя столицы, который сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль "Опель Вектра". Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что около 4.00 часов двое парней в состоянии алкогольного опьянения находились на одной из заправок по Партизанскому проспекту. Проходя мимо стоянки, расположенной на заправке, злоумышленники стали дергать ручки дверей автомобилей. "Опель" 1997 года выпуска оказался открытым и без сигнализации.

Угонщики около 500 м толкали авто в сторону Партизанского проспекта, пытаясь его завести. Не заведя машину, бросили ее на обочине проезжей части. Правоохранители совместно с коллегами из управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома установили личности злоумышленников. Ими оказались жители Заводского района столицы. Это 20-летний молодой человек, работающий грузчиком, который, ранее уже был судим за кражу, хулиганство и угон, а также 19-летний неработающий молодой человек.

В отношении злоумышленников проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление их причастности к иным преступлениям. Материалы проверки переданы в Заводской (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов. В настоящее время молодые люди водворены в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

В действиях молодых людей усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.-0-