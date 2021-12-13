В Минске двое представителей администрации вуза причинили ущерб учреждению на Br34 тыс.

13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Представители администрации столичного вуза причинили ущерб учреждению в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе проверочных мероприятий оперативники столичного УБЭП совместно с коллегами из Советского РУВД Минска установили факт совершения служебной халатности представителями администрации одного из столичных вузов. Своими действиями двое мужчин причинили ущерб учреждению образования на общую сумму Br34 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Оперативники выяснили, что в прошлом году в одном из общежитий университета были установлены новые стеклопакеты, а через полгода в том же здании был произведен капитальный ремонт, в ходе которого новые стеклопакеты были демонтированы. Представители администрации вуза, являясь должностными лицами учреждения, на которых были возложены обязанности по изготовлению заданий на проектирование ремонтных работ, не учли данный факт, в результате чего государственному имуществу был причинен ущерб в особо крупном размере.

Следственным комитетом дана правовая оценка и в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело за небрежное отношение к службе, повлекшее по неосторожности причинение ущерба в особо крупном размере.-0-