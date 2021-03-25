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25 марта 2021, 16:38

В Минске двое водителей задержаны за необоснованную подачу звукового сигнала

Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома на проспекте Независимости задержали двоих автолюбителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водители и транспортные средства доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. На данный момент их действиям дается правовая оценка.

Согласно КоАП, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Госавтоинспекция призывает водителей к благоразумию и напоминает, что автомобиль - это средство передвижения и источник повышенной опасности, а не способ выражения гражданской позиции.-0-

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