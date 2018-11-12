В Минске двух студентов задержали за покупку экстази

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух столичных студентов задержали за приобретение экстази. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Двух молодых людей задержали сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Минска. Один обучается в вузе, второй - в колледже. Задержанные пояснили, что потратили на психотропное вещество Br170. "Покупку они оплатили через инфокиоск на вокзале и поехали забирать закладку, но их остановили оперативники. По координатам, которые указали молодые люди, был обнаружен тайник с 5 таблетками красного цвета. Химическая экспертиза, проведенная в центральном аппарате ГКСЭ, показала, что они содержат в своем составе психотропное вещество MDMA", - рассказали в ГУВД.
По данному факту Партизанским (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Фигурантам может грозить до 5 лет лишения свободы. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.-0-
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