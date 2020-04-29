В Минске электромонтер обворовал магазин

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Заводского РУВД Минска установили личность молодого человека, обокравшего магазин бытовой химии и косметики, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились сотрудники магазина. По их словам, утром, придя на работу, они обнаружили пустой стеллаж, а в кассовом аппарате не было денег. Причастным к краже оказался ранее не судимый 24-летний электромонтер столичной организации, который в этом магазине устанавливал систему пожарной безопасности.

В магазин подозреваемый попал с заднего входа. Из торгового зала он вынес несколько бутылок алкоголя, электрическую зубную щетку, а также выручку из кассы. Похищенные деньги парень потратил на собственные нужды, рассказали в ГУВД. Общая сумма ущерба составила более Br740.

Материалы проверки переданы в Заводской (Минска) РОСК, где действиям молодого человека дана правовая оценка.-0-