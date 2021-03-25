В Минске фигуранта дела о массовых беспорядках приговорили к 7 годам колонии

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор в отношении молодого человека 1995 года рождения по уголовному делу об организации массовых беспорядков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

По информации суда, обвиняемый, действуя в группе с другими участниками, с 9 по 12 августа 2020 года для публичного выражения незаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста организовывал и принял активное участие в массовых беспорядках в Минске. Он использовал рупор, строительный инструмент, гвозди, зажигалки, щитки для защиты голеней, очки. Также сообщается, что фигурант умышленно наносил удары сотрудникам ОВД с помощью досок, палок, уличных мусорных урн. Он бросал в них фрагменты скамеек и тротуарной плитки, бутылки, камни.

В деле и другие эпизоды. Сообщается, что молодой человек в тот же период "склонял участников несанкционированных массовых беспорядков к конкретным групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок, и руководил соответствующими действиями". Также он призывал большее количество людей выйти на проезжую часть, водителей на личном автотранспорте блокировать транспортные коммуникации, что повлекло нарушение работы транспорта.

Совместно с другими участниками молодой человек из парковочного бокса взял металлические покупательские тележки и переместил их к месту возведения баррикад на пересечении улиц Притыцкого и Бельского. Был заблокирован проезд и подход сотрудникам ОВД, выполнявшим обязанности по охране общественного порядка, пресечению преступлений и правонарушений. Также это создало возможность для вооруженного сопротивления сотрудникам ОВД, которое оказывали другие участники массовых беспорядков.

Молодой человек признан виновным в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами и уничтожением имущества, и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

За КТУП "Минсктранс" судом признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлениями. Вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Также сообщается, что фигурант ранее дважды судим за кражу.-0-