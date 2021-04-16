В Минске фигуранта дела о приготовлении к массовым беспорядкам приговорили к 4 годам колонии

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу о приготовлении к участию в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установлено, что ранее несудимый мужчина, начитавшись размещенных в деструктивных Telegram-каналах призывов, приобрел и изготовил, после чего частично доработал различные пиротехнические изделия - дымовые шашки, петарды, холостые патроны от пневматического, газового и страйкбольного оружия. Также он приискал для использования в ходе массовых беспорядков и другие предметы, например, противоавтомобильные заграждения типа "еж".

Реализовать преступный замысел фигурант не смог, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд Заводского района Минска приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-