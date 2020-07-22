В Минске годовалая девочка выпала из окна 4-го этажа

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По предварительной версии, вечером 22 июля годовалая девочка находилась одна в комнате. Взобравшись на кресло, а затем на подоконник, она открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала с высоты четвертого этажа. Ее мать в это время находилась на кухне", - рассказали подробности в СК.

Ребенок доставлен в больницу для обследования.

Следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы.-0-