В Минске горел автомобиль

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице горел автомобиль, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Информация о пожаре по проспекту Рокоссовского, 110 поступила в МЧС 8 февраля в 14.40. Прибыв на место, спасатели обнаружили горящий легковой автомобиль "Ситроен С5". Очаг возгорания находился в салоне машины. В результате пожара транспортное средство повреждено полностью. Также пострадал передний бампер легкового автомобиля "Пежо 508", который стоял рядом с горевшей машиной.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.-0-