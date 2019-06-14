В Минске горел кабинет в здании БГУ

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кабинете в здании одного из факультетов Белгосуниверситета по адресу улица Курчатова, 5 произошел пожар. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Минского городского управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19.48. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже, он горел открытым пламенем.
В 20.12 возгорание ликвидировано. Причина произошедшего устанавливается. Никто не пострадал.-0-
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