В Минске горел кабинет в здании БГУ

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кабинете в здании одного из факультетов Белгосуниверситета по адресу улица Курчатова, 5 произошел пожар. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Минского городского управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19.48. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже, он горел открытым пламенем.

В 20.12 возгорание ликвидировано. Причина произошедшего устанавливается. Никто не пострадал.-0-