Фото Минского городского УМЧС
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске горел мусоровоз. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
"23 ноября около 8.00 на номер 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля-мусоровоза по улице Захарова, 58 в Минске. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, кабина грузового автомобиля была охвачена пламенем. В 8.08 пожар был ликвидирован", - рассказали в МЧС.
Выяснилось, что было загорание кабины грузового автомобиля МАЗ-4370 2013 года выпуска.
Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается. -0-