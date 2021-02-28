В Минске грабитель с ножом напал на женщину в подъезде

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка оказала сопротивление грабителю в подъезде и получила удар ножом в шею. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 25 февраля в милицию поступил звонок: в одном из домов на улице Есенина в Минске напали на 48-летнюю местную жительницу. Раненую потерпевшую обнаружили в подъезде ее соседи.

"В считанные минуты на место прибыл ближайший наряд милиции, а после - следственно-оперативная группа. По горячим следам задержать причастное к преступлению лицо не удалось - началась кропотливая работа по установлению подозреваемого, - рассказали в МВД. - В поисках очевидцев оперативники уголовного розыска обошли множество квартир и опросили десятки людей. Также были изучены записи с камер видеонаблюдения. Чуть больше суток понадобилось, чтобы найти злоумышленника - ранее неоднократно судимого 36-летнего неработающего минчанина".

Выяснилось, мужчина распивал спиртное на остановке неподалеку от места преступления. На ограбление решился мгновенно, когда увидел заходившую в подъезд женщину: вошел за ней и попытался забрать сумку. Когда жертва оттолкнула нападавшего и стала звать на помощь, тот ударил ее ножом в шею и скрылся.

Пострадавшая госпитализирована, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за покушение на убийство.-0-