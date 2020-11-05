В Минске грузовик при перестроении столкнулся с легковушкой

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске грузовик при перестроении столкнулся с легковым автомобилем, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, ДТП произошло в районе 20-го км внутреннего кольца МКАД. Водитель грузового седельного тягача "Мерседес" с полуприцепом при перестроении со второй полосы в первую столкнулся с автомобилем "Пежо. В результате аварии "Пежо" оказался за пределами проезжей части и наехал на осветительную мачту, женщина, управлявшая автомобилем, доставлена в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Октябрьского РУВД Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-