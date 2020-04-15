В Минске грузовик сбил на переходе женщину

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске грузовой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, инцидент произошел в районе дома 7/2 по улице Кижеватова. Водитель грузового автомобиля МАЗ при возобновлении движения после смены сигнала светофора на разрешающий совершил наезд на женщину. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу по ходу движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Она доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка.-0-