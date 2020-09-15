В Минске грузовик сбил пенсионера

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске следователи работают на месте ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, сегодня днем во дворе одного из домов на улице Кижеватова в Минске 60-летний водитель автомобиля МАЗ при движении задним ходом совершил наезд на переходившего проезжую часть 74-летнего мужчину. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, от которых он скончался.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, а также допросы свидетелей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, позвонить по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-