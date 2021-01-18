18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске грузовик столкнулся с автобусом - есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель 1982 года рождения за рулем грузового автомобиля МАЗ, двигаясь по ул.Стариновской со стороны ул.Скорины в направлении ул.Основателей, на закруглении дороги при выборе скорости не учел состояние дорожного покрытия, погодные условия, а также конструктивные особенности транспортного средства и наехал на бордюрный камень. После этого задней частью борта он столкнулся с городским автобусом 167-го маршрута. Транспортные средства получили механические повреждения", - рассказали в ГАИ.

Два пассажира автобуса травмированы. По факту ДТП проводится проверка.

Столичная Госавтоинспекция напоминает: при выборе скорости водитель должен учитывать ограничения, установленные ПДД и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-