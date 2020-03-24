24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске грузовик врезался в легковушку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, водитель 1970 года рождения на машине МАЗ ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Бехтерева в направлении улицы Жилуновича. Неправильно выбрав дистанцию, он наехал на автомобиль "Лада", который остановился на запрещающий сигнал светофора.

В "Ладе" находились три несовершеннолетних пассажира (2 года, 2,2 года и 11 лет) в детских удерживающих устройствах. По предварительным сведениям, они не пострадали. Дети доставлены в учреждение здравоохранения для осмотра.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома