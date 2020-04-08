В Минске грузовик врезался в легковушку: от удара ее отбросило на осветительную мачту

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске грузовик врезался в автомобиль Volkswagen: от удара легковушку отбросило на осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, водитель грузового автомобиля "МАЗ" двигался по ул.Первомайской со стороны ул.Платонова в направлении ул.Захарова по второй полосе. При перестроении в первую полосу он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался в попутном направлении в крайней правой полосе. От удара легковушку отбросило на осветительную мачту.

Пострадавших в ДТП нет. Транспортные средства получили механические повреждения.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома