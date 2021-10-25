В Минске грузовик врезался в стоящий на остановке троллейбус

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Партизанском проспекте произошло ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 12.50 34-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес" двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Радиальной в направлении улицы Жилуновича в первой полосе. Он столкнулся с троллейбусом, стоящим на остановке общественного транспорта.
Водитель троллейбуса доставлен в больницу для обследования.
На месте работали сотрудники ГАИ Заводского района. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водитель должен избегать необдуманных маневров и двигаться с такой скоростью, которая позволит своевременно обеспечить наблюдение за дорогой.-0-