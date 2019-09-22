В Минске грузовик врезался в троллейбус

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой автомобиль врезался в троллейбус недалеко от станции метро "Петровщина" в Минске, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко.

Авария произошла 21 сентября на проспекте Дзержинского. По предварительной информации, троллейбус ехал в крайней правой полосе и в какой-то момент начал перестраиваться во вторую полосу. Аналогичный маневр совершила легковушка, которая ехала перед троллейбусом, что вынудило его водителя притормозить. В этот момент в троллейбус въехал следовавший позади во второй полосе МАЗ.

От удара грузовика в салоне троллейбуса упали некоторые пассажиры. По имеющимся данным, двое из них обратились за медицинской помощью. Проводится проверка.-0-