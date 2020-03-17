В Минске хулиганы повредили камеру видеонаблюдения, чтобы скрыть кражу

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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РУВД Минска задержали двух парней, которые повредили камеру видеонаблюдения. Так они хотели скрыть кражу вещей из машины, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. В милицию обратился минчанин с заявлением, что неизвестные похитили из его автомобиля магнитолу и домкрат. Сотрудники отдела уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения одного из домов и обратили внимание на двух молодых людей. Предположительно, они несли в руках украденные из машины вещи. Установлено, что приятели, одному из которых 19 лет, а другому 21 год, около трех часов ночи обнаружили машину незапертой и украли оттуда магнитолу и домкрат. Чтобы скрыть следы, они попытались повредить камеру видеонаблюдения. Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК. Ранее к уголовной ответственности задержанные не привлекались.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!