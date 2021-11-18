18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и Бобруйске задержаны двое несовершеннолетних за распространение наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На прошлой неделе правоохранители сообщали о задержании 10 подростков, которые раскладывали по тайникам запрещенный товар. Тенденция вовлечения школьников в незаконный оборот наркотиков остается актуальной. Под Минском оперативники столичного наркоконтроля задержали 14-летнюю школьницу, которая сделала закладки с альфа-PVP (изъято более 60 г). На следующий день в Бобруйске с психотропом задержали 17-летнего учащегося колледжа", - рассказали в МВД.

В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

По информации ГУНиПТЛ МВД, наркоторговцы активно вовлекают подростков в распространение опасного товара, заманивая "легким заработком": виртуальные наркомаркеты остро нуждаются в кадрах, так как мелких дилеров оперативно задерживают милиционеры. Поиск идет среди школьников и учащихся - тех, кто хочет быстро и много заработать.

"Уважаемые родители, интересуйтесь, чем занимаются ваши дети в свободное от учебы время, в том числе в интернете, а также уделяйте им больше времени и внимания", - добавили в ведомстве.-0-