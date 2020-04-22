22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и Минской области выявлены серые схемы продажи медицинских масок. Об этом информирует в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Как показал мониторинг, несмотря на решение правительства об отгрузках медицинских масок субъектами хозяйствования всех форм собственности исключительно в адрес предприятий "Фармация" и "Белмедтехника", нашлись и те, кто незаконно собрался заработать.

21 апреля в Минске оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали при перевозке масок уроженца Мексики, имеющего вид на жительство в Беларуси. "Индивидуальный предприниматель в микроавтобусе перевозил 164 тыс. медицинских масок, изготовленных на одном из столичных предприятий. Оказалось, это не первая отгрузка данному коммерсанту: ранее это же предприятие реализовало ему еще 408 тыс. масок", - сказано в сообщении.

Фото из Telegram-канала МВД

Продажа масок коммерческим структурам, а не госучреждениям более выгодна. Госструктуры приобретали их по Br0,1 за единицу, а коммерсанты - по Br1. В свою очередь бизнесмены перепродавали маски в разы дороже медучреждениям и населению.

Оперативники установили, что в обход решения правительства это предприятие в марте - апреле реализовало коммерческим структурам свыше 2,8 млн масок. Лишь 287 тыс. (около 10% общего объема) были реализованы предприятиям "Фармация" и "Белмедтехника".

Также 21 апреля оперативники установили в Узде еще одного крупного производителя средств индивидуальной защиты, который продавал такой нужный в это время товар коммерческим предприятиям в обход госструктур. "Ранее производитель уведомил компетентные органы о невозможности производства масок якобы из-за неисправности оборудования и сложностей с приобретением сырья. Но производство ни на минуту не останавливалось: по самым скромным подсчетам, "неисправное оборудование" штамповало по 30-35 тыс. масок в сутки. Товар отгружался преимущественно субъектам хозяйствования, не относящимся к системе "Фармация". Суммарно было реализовано около 450 тыс. масок различных моделей. На производстве также обнаружено 56 тыс. полуфабрикатов (не упакованных и без прикрепленных заушин)", - добавила Ольга Чемоданова. При этом предприятие постоянно увеличивало цену на товар. Свой процент закладывали коммерсанты, перепродающие его населению. Конечная цена одной маски в несколько раз превышала ее реальную стоимость.

По обоим фактам проводится проверка, решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Как отметили в ГУБЭП МВД, в стране выявлено 19 фактов незаконной продажи средств индивидуальной защиты, по каждому составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение правил торговли и оказания услуг населению. Из незаконного оборота изъято около 264 тыс. медицинских масок, 6,2 тыс. перчаток и 84 л дезинфицирующих средств на общую сумму более Br180 тыс.-0-