В Минске и Витебске задержали двух человек, незаконно продававших респираторы и перчатки

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и Витебске задержали двух человек, которые незаконно продавали защитные респираторы и медицинские перчатки. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Так, сегодня около 16.00 столичные милиционеры с поличным задержали 43-летнего иностранца, который собирался незаконно продать 260 защитных респираторов. По данным оперативников, мужчина (к слову, директор столичной туристической фирмы) приобрел респираторы несколько месяцев назад в одном из торговых центров столицы. Затем он продавал их через интернет по цене Br12 за штуку. Правоохранители составили в отношении него административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.

А в Витебске сегодня около 15.00 оперативники Первомайского РОВД совместно с налоговыми инспекторами задержали 33-летнюю местную жительницу. Женщина приобрела медицинские перчатки на одной из торговых интернет-площадок, там же потом и продавала, но уже с наценкой. В ее квартире оперативники нашли около 1 тыс. единиц медицинской продукции общей стоимостью порядка Br400. За незаконную предпринимательскую деятельность ей грозит штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с конфискацией товара.

Оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями продолжают выявлять и пресекать незаконную реализацию медицинских товаров.-0-