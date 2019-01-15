В Минске иномарка на большой скорости врезалась в фонарный столб

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль BMW на большой скорости врезался в фонарный столб, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло 15 января около 00.50. Водитель BMW 1992 года рождения двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Голубева в направлении улицы Космонавтов. В районе пересечения проспектов Дзержинского и Любимова автомобиль ушел в неуправляемый занос, после чего иномарка врезалась в осветительную мачту. В салоне находился только водитель. Он получил травмы разной степени тяжести.
Госавтоинспекция напоминает, что в зимних дорожных условиях выбор скорости движения, перестроение и другие маневры должны осуществляться с учетом погоды, состояния дорожного покрытия и технических особенностей автомобиля.-0-
Фото из Telegram-аккаунта ГАИ Минска
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