В Минске иномарка вылетела к выходу из метро

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске BMW с поврежденным крылом оказался у выхода из метро. Фото авто опубликовано в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в районе станции метрополитена "Малиновка". Темный BMW оказался у выхода из метро. У авто повреждена задняя левая дверь и колесо, рядом след заноса.

"Обстоятельства устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ", - проинформировали в Госавтоинспекции.-0-