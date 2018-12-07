В Минске инспектор ГАИ на личном авто остановил пьяного водителя

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый парень совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, его задержал оказавшийся рядом сотрудник ГАИ, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Старший инспектор ДПС Артем Шпаковский в свой выходной день ехал по ул.Ташкентской со стороны ул.Уборевича. "Он стал очевидцем ДТП: водитель при развороте врезался в светофор и покинул место происшествия. Инспектор доложил о случившемся в дежурную часть райуправления, поехал за виновником аварии и задержал его во дворе дома на ул.Ташкентской в момент парковки. В салоне вместе с молодым водителем находилась девушка", - рассказали в ГУВД.

Через несколько минут на место прибыли сотрудники ГАИ. В крови парня оказалось 1,5 промилле алкоголя. На него составили три протокола об административных правонарушениях: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за совершение ДТП, за оставление места происшествия. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку.-0-