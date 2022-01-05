В Минске инженер энергоинспекции за взятки приговорен к 5 годам колонии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении инженера энергоинспекции, которому инкриминированы 28 эпизодов получения взяток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд вынес обвинительный приговор. Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 500 БВ. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

Как установлено во время суда, 44-летний фигурант с октября 2016 года по апрель 2021-го от представителей предприятий различных форм собственности получил взятки в виде денежных средств, дизельного топлива, спиртных напитков и строительных материалов. Такие вознаграждения давались ему за благоприятное решение входивших в его компетенцию вопросов: например, за проверку готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период или технического состояния электроустановок, за присвоение или подтверждение группы по электробезопасности.

В суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Он возместил более Br3 тыс. дохода, полученного преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-