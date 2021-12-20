В Минске инженер присвоил и сдал в ломбард имущество предприятия на Br14 тыс.

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженер-программист присвоил и сдал в ломбард имущество предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе комиссионной инвентаризации, проходившей на столичном предприятии, выявлен факт недостачи технического оснащения. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступления Московского РУВД Минска установили, что 42-летний инженер-программист организации, являясь материально ответственным лицом, тайно выносил и сдавал в ломбард вверенное ему имущество. Полученные денежные средства тратил на личные нужды", - рассказали в ГУВД.

В период с ноября 2019-го по октябрь 2021 года мужчина присвоил 56 единиц техники (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, флеш-карты) общей стоимостью более Br14 тыс.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату имущества, совершенные в крупном размере.-0-