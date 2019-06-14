В Минске ищут мужчину, получившего в обменнике по ошибке на $1 тыс. больше

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Партизанского РУВД города Минска разыскивается мужчина, получивший при проведении валютно-обменных операций в одном из банков столицы на $1 тыс. больше, чем полагалось. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 5 июня в период времени с 18.39 по 18.49. Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза средние, губы тонкие. Был одет: красная майка, джинсы, ботинки телесного цвета. У мужчины был портфель черного цвета.

Тех, кто располагает информацией о произошедшем, просят позвонить по телефонам: 8-029-563-93-67, 8-017-278-48-56 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-