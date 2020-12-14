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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ищут очевидцев ДТП на перекрестке улиц Тимошенко и Бурдейного, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 7 декабря около 17.30 в Минске. На перекрестке улиц Тимошенко и Бурдейного водитель наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Просим очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по этому факту, позвонить по телефонам: (8017) 239-30-16, (8025) 693-62-90 (отдел дознания), (8017) 270-19-19 (ОДС УГАИ ГУВД Мингорисполкома). Конфиденциальность гарантируется", - отметили в ГАИ.-0-