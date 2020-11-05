В Минске ищут очевидцев ДТП на ул.Калиновского

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ищут очевидцев ДТП на улице Калиновского, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 22 октября около 20.20. Водитель автомобиля Ford Transit ехал по улице Калиновского со стороны улицы Кнорина в направлении улицы Седых. Вблизи дома 101 он сбил человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

Очевидцев либо тех, кто располагает какими-либо сведениями о произошедшем, просьба обратиться в ОДС Первомайского РУВД Минска или по телефонам 8(017) 280-02-02, 102.-0-