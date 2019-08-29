В Минске ищут серийного велосипедного вора

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается молодой человек, который похитил 7 велосипедов, сообщили БЕЛТА в Первомайском РУВД Минска.

"Оперативники Первомайского РУВД столицы разыскивают молодого человека, который на протяжении месяца похищает велосипеды. Для краж он использует щипцы для перекусывания проводов. Установлено, что в августе злоумышленнику удалось похитить 7 велосипедов", - рассказали в милиции. Злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения.

На вид парню 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в синюю куртку, брюки серого цвета, черные кроссовки с белой полосой.

При наличии информации необходимо обращаться в Первомайское РУВД Минска лично (ул. Белинского, 10), или по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 344-76-32 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-