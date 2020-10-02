В Минске ищут свидетелей двух ДТП, где пострадал велосипедист и погиб пешеход

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску устанавливает свидетелей двух дорожно-транспортных происшествий. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 10 сентября около 22.30 39-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Golf ехал по путепроводу проспекта Жукова - проспекта Дзержинского в Минске. Проезжая вблизи дома №29 по проспекту Жукова, водитель наехал на 44-летнего велосипедиста, который не спешился и пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедист с полученными травмами доставлен в больницу, где сейчас проходит лечение.

Второе происшествие было 26 сентября текущего года. 48-летний мужчина около 6.00 на автомобиле Nissan Almera двигался по проспекту Партизанскому и наехал на пешехода, который переходит проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 22-летний молодой человек скончался на месте происшествия от причиненных телесных повреждений.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.317 УК. Во всех случаях следователи с участием сотрудников ГАИ и специалистов ГКСЭ провели осмотр места происшествия, назначили необходимые для установления произошедшего экспертизы, в том числе автотехнические и судебно-медицинские. Следователи допрашивают свидетелей, изымают записи камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств произошедшего.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанных происшествиях, с просьбой обратиться в УСК по Минску по адресу ул. Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-55-55 (круглосуточно) и (8033) 333-67-19.-0-