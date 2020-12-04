4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ищут велосипедиста, который сбил девушку и скрылся в неизвестном направлении, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в Минске 21 сентября с 19.00 до 19.10 по улице Волгоградской, 2а. Велосипедист сбил несовершеннолетнюю девушку, из-за чего она получила телесные повреждения. Мужчине на вид 40 лет, имеется залысина, плотного телосложения. Был одет в майку оранжевого цвета, штаны темного цвета, на спине был черный рюкзак.

Граждане, которые обладают какой-либо информацией, могут обратиться в Первомайское РУВД Минска либо сообщить по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 356-02-60, 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-