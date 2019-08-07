В Минске из водохранилища выловили пакет с патронами и запалами от гранат

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет с патронами и запалами от гранат выловили в Минске из Цнянского водохранилища. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Пакет с 66 патронами и двумя запалами минчанин и его жена достали со дна водохранилища самодельной магнитной удочкой. "Пара обратилась в милицию. На место происшествия незамедлительно выехала саперно-пиротехническая группа, которая после осмотра территории изъяла найденные предметы", - рассказали в ГУВД.

Небезопасную находку направили на исследование в Государственный комитет судебных экспертиз. Проводится проверка.-0-