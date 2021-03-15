15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за аварии без тепла были 48 многоквартирных домов, три детсада и три школы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"14 марта в 23.30 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы по ул.Городецкой, 15 в Минске. Без отопления и горячего водоснабжения оставались 48 многоквартирных жилых домов, три детских сада, три школы и шесть административных зданий", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в 6.30 теплоснабжение потребителей было восстановлено.-0-