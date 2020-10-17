В Минске из-за детской шалости с огнем закопчена квартира

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске минувшей ночью произошел пожар в двухкомнатной квартире, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Через полчаса после полуночи 17 октября в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Партизанском районе - по ул. Щербакова, 22. Оказалось, что в одной из комнат загорелись постельные принадлежности. Обошлось без пострадавших, но из-за пожара закопчена квартира. Предполагаемая причина пожара - шалость с огнем ребенка, проживающего в квартире.

Кроме того, за минувшие сутки столичные спасатели 7 раз выезжали на оказание технической помощи.-0-