5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за дождя подтопило два участка дорог, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

По оперативным данным, в результате непогоды было зафиксировано подтопление участка дороги на перекрестке улиц Сапеги и Гурского в Московском районе столицы. Здесь произошла остановка общественного транспорта (6 троллейбусных маршрутов в обе стороны). Время остановки составило 25 минут.

Подтопление участка дороги произошло и во Фрунзенском районе на перекрестке улиц Мазурова и Горецкого. Время остановки общественного транспорта (3 троллейбусных маршрута в обе стороны) составило 20 минут.

Работники МЧС также оказывали помощь в четырех случаях по распиловке упавших на проезжую часть и автомобили деревьев.

Никто не пострадал.-0-